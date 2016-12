Usa, scatti d'epoca in versione moderna

08:55 - "Invecchiare" le foto piace a molti. Cosa succede se, invece, si colorano scatti celebri e d'epoca? "Colorized History" è uno dei tanti gruppi sulla piattaforma Reddit che "ringiovaniscono" vecchie immagini. Su Facebook, "History in Color" con oltre 30mila "mi piace" posta ritratti celebri, da Virginia Wolf a Maria Curie. Non mancano però le polemiche. I puristi, infatti, storcono il naso perché ritengono che non sia arte ma "oltraggio".

La moda è presto dilagata sul web. Il settimanale Time ha commissionato alla "colorizzatrice" svedese Sanna Dullaway una resa moderna di foto d'epoca di Abraham Lincoln. La Dulloway, che ha colorato la foto del marinaio che bacia l'infermiera a New York nel giorno della resa del Giappone alla fine della seconda guerra mondiale, aveva raccontato alla rivista di aver cominciato a "colorizzare" dopo aver visto una celebre copertina del monaco buddista che si autoimmola dandosi fuoco a Saigon. "Volevo dar vita a quelle fiamme", e qui fu l'inizio. La foto, postata su Reddit, ha ricevuto numerosi apprezzamenti. incontrato si e' diffusa sul web a macchia d'olio. Altri artisti si sono cimentati con Albert Einstein, Charles Darwin, Audrey Hepburn e Elizabeth Taylor o scene storiche come il disastro del dirigibile Hindenburg e la marcia su Washington di Martin Luther King.