Usa, ragazzina malata di tumore realizza sogno: ballare con Beyonce

10:09 - Una ragazzina di nome Taylon una volta disse ai suoi genitori che uno dei suoi più grandi desideri era quello di incontrare Beyonce. La cantante e la Fondazione Make-A-Wish hanno collaborato per rendere il suo sogno una realtà. La ragazza, che ha un tumore al cervello, ha detto che il suo ultimo desiderio era quello di ballare con la sua beniamina.

Durante il tour della pop star a Las Vegas, Taylon era tra il pubblico e non si aspettava la sorpresa. A un certo punto Beyonce è entrata in scena, è andata dalla giovane, l'ha abbracciata e le ha dato un bacio. Ha poi lanciato la hit delle Destiny Child "Survivor", un inno a non mollare mai.



Taylon, a cui manca una gamba, ha trovato la forza di alzarsi dalla sua sedia a rotelle e ballare con Beyonce davanti a un pubblico di migliaia di persone. La ragazzina non è riuscita a trattenere le lacrime dall'emozione, in quello che per lei è stato un momento speciale che non potrà mai dimenticare.