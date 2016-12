Tgcom24 >

Usa, ponte levatoio si solleva: <br> maratoneta resta appesa in cima 13 ottobre 2013 Usa, ponte levatoio si solleva:

maratoneta resta appesa in cima Solo la velocità dei pompieri ha evitato il peggio alla donna, che si era fermata sul ponte del New River.

16:42 - Una scena che ha dell' incredibile quella alla quale hanno assistito centinaia di persone presenti a Fort Lauderdale per la maratona a favore della ricerca sul cancro al seno: una partecipante è rimasta appesa al ponte che si è sollevato. Mentre stava passando infatti, il ponte si è alzato per permettere il passaggio di una nave. Così la donna è rimasta sospesa a sette metri d’altezza. Fortunatamente, grazie al pronto intervento della squadra dei Vigili del fuoco, non ci sono state brutte conseguenze.