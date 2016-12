Usa, operaio rimane "intrappolato" sulla gru: salvataggio con l'elicottero

18:08 - Un operaio edile, rimasto intrappolato sul braccio di una gru, è stato salvato grazie all'intervento off limits dei soccorsi in elicottero. E' successo a Kingston in Ontario, America. Il lavoratore era sulla struttura quando è scoppiato un incendio. Il fuoco è divampato da un palazzo in costruzione nel centro della città, vicino a Princess Street e Victoria Street. Le fiamme hanno avvolto un complesso di alloggi per studenti fino ad arrivare a lambire la gru. Per fortuna l'uomo ora sta bene.