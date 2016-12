24 dicembre 2013 Usa, nonna si fa un tatuaggio a 103 anni Evelyn Kottman per festeggiare il suo compleanno si è fatta accompagnare dalla nipote al casinò di Seattle, ha mangiato a un buffet "all you can eat" e ha giocato alla roulette Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:57 - Evelyn Kottman ha festeggiato i suoi 103 anni con un regalo un po' particolare. La nonnina americana è andata con la nipote Jennifer al casinò di Seattle, ha pranzato a un buffet "all you can eat", e poi si è fatta fare anche un tatuaggio sul braccio. Doveva essere anche la sua giornata fortunata visto che ha puntato i suoi 103 dollari sul nero alla roulette ed ha vinto.

In realtà aveva cominciato il suo tatuaggio, un piccolo cuoricino, al compimento dei suoi 100 anni. Esattamente 3 anni dopo ha deciso di finirlo, con l'aiuto del tatuatore Ciad Ronilo al Lucky Devil Tattoo.



Sul fatto che fosse una scelta sicura per la sua salute, Evelyn ha avuto l'ok dal suo medico e dermatologo.