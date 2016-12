Tgcom24 >

Usa, lo scivolo d'acqua più alto del mondo 22 novembre 2013 Usa, lo scivolo d'acqua più alto del mondo Si chiama Verruckt, "folle" in lingua tedesca, e promette discese a più di cento chilometri all'ora. E' in costruzione al parco acquatico di Kansas City ed è alto come un palazzo di 17 piani

16:13 - Deboli di cuore fate largo. Negli Stati Uniti sta per arrivare lo scivolo d'acqua più alto del mondo. Svetta come un palazzo di 17 piani e promette una discesa a più di cento chilometri all'ora. Si chiama Verruckt, vocabolo che in tedesco significa folle, e, da maggio 2014, sarà la principale attrazione per i visitatori del parco acquatico di Kansas City. A patto che siano disposti a salire i 264 gradini necessari per arrivare alla partenza...