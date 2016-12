Usa, la proposta di matrimonio perfetta per una cheerleader

09:38 - Ariana Rosado, una delle cheerleader dei Chicago Bulls, difficilmente dimenticherà l'ultima partita giocata dalla sua squadra e non tanto per il risultato... Nell'intervallo tra il terzo e il quarto tempo infatti, assieme alle altre "Luvabulls", è scesa in campo per una delle performance in programma, quando improvvisamente si è trovata nel mezzo di una coreografia mai provata... quella preparata dal suo fidanzato per chiederle di sposarlo.