Usa, in 5.000 cantano per Zach

15:12 - Ne avevamo parlato quasi un anno fa, quando Zach Sobiech, 18enne del Minnesota, sapendo di essere un malato terminale decise di incidere una canzone, "Clouds", per salutare i suoi parenti e i suoi amici visto che la sua passione era sempre stata la musica. Il suo video e le sue parole, in questi mesi, hanno fatto il giro della rete e sono diventate un vero e proprio cult. Purtroppo, Zach non ha potuto vedere tutto questo, perché la sua vita si è interrotta a maggio di quest'anno. In molti lo ricordano, ma sorprendente è questo video, dove ben 5.000 persone si sono riunite in un centro commerciale per rendergli omaggio e cantare tutti insieme. Coreografia e atmosfera natalizia con un sentimento di commozione alle stelle. Insomma, parole che hanno legato un'intera nazione. Le note di "Clouds" nei cuori degli americani...