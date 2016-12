Tgcom24 >

Usa, case di lusso in vendita a Disney World 14 novembre 2013 Usa, case di lusso in vendita a Disney World Sul mercato costosissime ville costruite all'interno del parco a tema della Florida. I prezzi? Si parte da 1,2 milioni di euro ma per avere una vista sul castello di Cenerentola ne servono molti di più... Tweet google 0 Invia ad un amico

16:51 - Il sogno di ogni bambino diventa realtà. A patto che i genitori del piccolo siano disposti a sborsare almeno un milione di euro. Disney mette in vendita un centinaio case di lusso all'interno del proprio parco a tema in Florida, negli Stati Uniti. Prezzi, come detto, da capogiro: si parte da 1,2 milioni di euro ma, per poter ammirare dal proprio salotto il sontuoso castello di Cenerentola ce ne vogliono molti di più.

Ma i prezzi non sembrano scoraggiare i facoltosi ammiratori dei cartoon. Tanto che presto saranno realizzate altre 350 abitazioni, per rispondere alle tantissime richieste arrivate.



A quanto pare c'è chi non vuole proprio badare a spese (si arriva fino cinque milioni di euro) pur di incontrare, rientrando a casa, gli eroi Disney.