Usa, capi scout distruggono una roccia vecchia di 200 mln di anni

14:26 - Una bravata che non è passata certamente inosservata quella di tre capi scout durante un'escursione nel parco della valle del Goblin, nello stato dello Utah. I tre, armati di telefonino e molto buontempo, si sono avvicinati a una roccia vecchia di 200 milioni di anni e con una semplice spinta l'hanno mandata in pezzi. Uno scherzo, un gioco che potrebbe presto finire in un'aula di tribunale. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, resta l'onta per tutti i boy scout onesti e rispettosi della natura. Deron Smith, responsabile della comunicazione del gruppo, si è detto "scioccato e deluso del comportamento riprovevole" di quei tre bellimbusti.



"Per più di un secolo - ha aggiunto - i boy scout americani sono stati leader nella conservazione, dalla gestione alla sostenibilità ambientale. Abbiamo addestrato 2,6 milioni di giovani e un milione di adulti".