Uruguay, un insolito piano di fuga: detenuto mangia la chiave delle manette 6 novembre 2013 Uruguay, un insolito piano di fuga: detenuto mangia la chiave delle manette Il "piano" di Ramon Eduardo Mendez Fialho è stato scoperto grazie alla radiografia alla quale sono sottoposti i detenuti prima di essere "affidati" al carcere

08:02 - Dopo l'arresto stava per essere trasferito in carcere, ma l'uruguayano Ramon Eduardo Mendez Fialho aveva tutt'altri progetti. E così prima ha trafugato le chiavi delle sue manette e poi le ha ingoiate, attendendo il momento giusto per usarle. A mandare in fumo il suo piano è stata la radiografia alla quale sono sottoposti i detenuti prima di essere "affidati" al carcere, che ha permesso di scoprire l'inusuale "spuntino".