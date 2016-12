Uno sposo per due a Valparaiso

08:55 - Nessuna delle due ha sbagliato chiesa, eppure si sono ritrovate entrambe all'altare. Per sposare lo stesso uomo. E la contesa si è trasformata in una rissa in una strada di Valparaiso. Ai passanti stupiti non è rimasto che osservare le bancarelle rovesciate, le ragazze in lacrime con i vestiti strappati urlare male parole e lo sposo rimasto in mutande. La scena, ripresa da un video di tre minuti, ha fatto il giro della rete e conquistato 18.000 visualizzazioni su YouTube. Molti hanno commentato con imbarazzo la situazione, prendendo le parti dell'una o dell'altra sposa. Per scoprire poi che si trattava di una "Invasione Street ", una rappresentazione del laboratorio di teatro di strada tenuto dal Teatro dell'Unità. Rodolfo Meneses, l'attore che ha interpretato il futuro marito conteso, ha dovuto tranquillizzare più volte i curiosi sulla non veridicità della lotta. "Si tratta di una delle tante presentazioni che la compagnia teatrale francese ha portato nel nostro paese, per migliorare la formazione degli attori".