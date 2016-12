Tgcom24 >

Un uomo al posto della sexy modella in sella alla moto? Forse non è una buona idea 7 novembre 2013

14:59 - L'idea è semplice: sostituire le statuarie modelle della campagna pubblicitaria Ducati con degli uomini. Questo l'unico cambiamento rispetto ai poster di partenza perché le pose sexy e gli sguardi ammiccanti, invece, restano. Solo nelle intenzioni, però, visto che l'esito non è proprio conforme all'originale. A sfornare le divertenti immagini il sito Bloguerrilla, un blog che studia come dice il nome, il "guerrilla marketing" ovvero le strategie di comunicazione e vendita "non convenzionale".