Tutti uguali a "letto"? Mica tanto...

16:06 - "Tradizionalisti" o "fantasiosi"? L'evoluzione ha portato differenze da una specie all'altra anche per quello che riguarda i "momenti di intimità", come dimostra la mostra "Sesso ed evoluzione", al Museo di storia naturale di Monaco, in Germania. Dalle volpi, alle tartarughe, passando per farfalle, cervi ed esseri umani, ecco come si declina il sesso.