Trasporto "eccezionale", le foto più strane

11:47 - Sarà capitato a molti di dover fare grandi trasferimenti e rendersi conto di non avere abbastanza spazio in macchina. Alcuni sacrificano qualche oggetto, altri si rassegnano all'idea del "doppio viaggio". Altri ancora, e queste bizzarre immagini lo dimostrano, semplicemente caricano tutto (elefanti e divani inclusi) e partono, a costo di rischiare multe salate per sovraccarico e carico sporgente.