Thayer Healy vivo per miracolo, filma incidente mentre fa base jumping

10:29 - Thayer Healy deve la sua vita a quello che è chiamato un vero e proprio colpo di fortuna. In un video caricato su Youtube lo vediamo filmare, con una minitelecamera da sport estremi agganciata al casco, una delle sue discese mentre fa base jumping, nello Utah, che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, spesso naturali. Nel video, appositamente rallentato per rendere più chiara la dinamica dell'incidente, si vede che mentre sta per aprire il paracadute il suo corpo ruota, probabilmente a causa del vento, e lo fa girare verso la parete rocciosa dalla quale si era lanciato per poi finirci contro. Da li inizia una discesa dolorosa anche solo da vedere per il povero Healy che prima di toccare il suolo sbatte ripetutamente contro le rocce, riportando alla fine una serie di ossa rotte.