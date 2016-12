Texas, a 6 anni corre la mezza maratona

07:49 - Ha 6 anni, viene dal Texas e in 2 ore e 47 minuti ha percorso gli oltre 21 chilometri della mezza maratona. L'atleta in erba si chiama Keelan Glass: assieme ai genitori, dai quali ha ereditato l'amore per la corsa, ha partecipato e concluso la mezza maratona di Showdwon, guadagnandosi così il titolo di più giovane maratoneta di sempre.