Tenta fuga dopo incidente:fa strike

15:26 - Colpisce di striscio un taxi e tenta, da furbetto, di farla franca e fuggire. Il taxista però non ci sta e lo affronta, impedendogli in un primo momento di scappare. E, da qui in avanti, succede il finimondo: il tamponatore tenta grossolanamente una via di fuga, centrando quasi tutte le auto che transitano in quel momento o sono posteggiate nei paraggi. Verrebbe da ridere, se non fosse per il rischio corso dagli automobilisti. Il fatto è accaduto a Chicago