Svizzera, campionato dei Babbi Natale

13:32 - Ormai siamo nel pieno dell'atmosfera natalizia e tutto il mondo organizza eventi sul tema. Questa volta siamo in Svizzera dove sono incominciati i campionati mondiali per il miglior Babbo Natale. Santa Claus da tutto il mondo si devono cimentare in dieci prove decisamente bizzarre per aggiudicarsi il titolo. Test di agilità, resistenza e fantasia... Niente di più indicato per un Babbo Natale che dovrebbe consegnare tantissimi doni ai bambini