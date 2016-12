Sulle punte anche in gravidanza

08:59 - La ballerina Mary Helen Bowers darà presto alla luce il primo figlio ed ha dimostrato di poter stare sulle punte con grazia e agilità incredibili durante tutta la gravidanza. La Bowers, che è l'anima dell'azienda Ballet Beautiful fitness company e la coach che prepara le modelle di Victoria 's Secret per la passerella, ha documentato le fasi della sua gravidanza in una serie di fotografie mozzafiato. Per dimostrare a tutte le donne che il proprio corpo è bello, in qualsiasi momento e anche con qualche rotondità in più.