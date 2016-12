Tgcom24 >

Magazine >

Sulla costa dell'Oregon il pozzo di Thor<br>ingresso per il mondo sotterraneo 21 novembre 2013 Sulla costa dell'Oregon il pozzo di Thor

ingresso per il mondo sotterraneo E' conosciuto come "cancello per l'inferno", ma in realtà al suo interno, più che fuoco e fiamme, c'è acqua: quella dell'oceano, che il pozzo "sputa" fino a sei metri d'altezza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:16 - Si chiama "pozzo di Thor", ma è conosciuto anche come "cancello per l'inferno". Si trova a Cape Perpetua, nell'Oregon, e - nonostante il nome - collega in realtà la terraferma all'oceano attraverso una serie di caverne sotterranee. Ciò non toglie che sia particolarmente pericoloso: in presenza di onde "sputa" l'acqua marina fino a un'altezza di 6 metri, e con l'alta marea viene sommerso e diventa invisibile. E quindi ancor più pericoloso, perché se ci si avvicina troppo si rischia di essere trascinati all'interno.

Le immagini del pozzo sono state catturate dal fotografo hawaiano Chuck Babbitt, che si è avvicinato il più possibile al pozzo di Thor per documentare la sua particolarità.