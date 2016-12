Stati Uniti, uomo si lancia tra le rocce di un canyon con una tuta alare

08:37 - Gli appassionati di sfide estreme ricorderanno sicuramente il nome di Scotty Bob, l'uomo che, anche questa volta, non ha esitato a lanciarsi in un'altra avventura mozzafiato che puntualmente supera ogni limite. L'atleta, indossata una tuta alare, ha dato prova del suo coraggio lanciandosi tra le rocce di un canyon molto stretto nello Utah. Le immagini impressionanti, e per alcuni anche inquietanti, hanno subito fatto il giro del web, lasciando tutto il pubblico a bocca aperta.