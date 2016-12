6 dicembre 2013 Stanco delle gomitate in metro? Da Singapore arriva il gilè anti-spintoni E' stato creato da una studentessa di design nell'ambito di una workshop alla National University di Singapore. E' realizzato con lunghi chiodi di plastica: se lo si indossa sui mezzi pubblici, tiene lontani gli altri passeggeri. Senza fare del male a nessuno Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - Non invadete il mio spazio vitale! Una designer industriale, stufa degli spintoni tipici dei viaggi in metropolitana, ha realizzato un formidabile accessorio per tenere lontani gli altri passeggeri quando si è sugli affollati mezzi pubblici. Il risultato è il gilè "Spike away", una corazza di plastica "decorata" con lunghi spuntoni flessibili. I morbidi chiodi non possono fare del male a nessuno ma, secondo la creatrice Siew Ming Cheng, spingono chiunque a tenersi alla larga!

Il curioso giubbotto è stato creato in occasione di un laboratorio di progettazione, organizzato dalla National University di Singapore. Il nome del workshop è "Chindogu", termine che indica l'arte giapponese di creare semplici accessori per risolvere i mille problemi quotidiani.