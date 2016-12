Spagna, maxi protesta animalista

08:22 - Significativa manifestazione da parte degli attivisti del gruppo Anima Naturalis che hanno protestato a Barcellona, ​​in Plaça Sant Jaume, per denunciare l'utilizzo delle pellicce e, soprattutto, l'uccisione degli animali necessaria per realizzarle. Circa 50 persone sono scese in piazza, alcune delle quali ancora "chiuse" in una gabbia, tutte nude, sia uomini sia donne, ma ricoperti di sangue, proprio per simboleggiare il male e la quantità di bisonti da uccidere per realizzare un cappotto.