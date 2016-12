Tgcom24 >

Sembrano veri ma sono dipinti in 3D<br>La magia di un artista giapponese 13 novembre 2013 Sembrano veri ma sono dipinti in 3D

I lavori, a metà tra dipinti e calchi, sono realizzati con resina acrilica trasparente e creano un'incredibile illusione ottica. Il video mostra l'artista all'opera, impegnato in un complicato sforzo certosino

12:38 - Realtà o illusione? E' difficile credere che queste immagini siano solo degli ologrammi tridimensionali, se non si guarda con i propri occhi il metodo certosino con cui l'artista li ha creati. Si tratta di un giapponese, Riusuke Fukahori, in grado di dipingere soggetti in 3D strato per strato, con una resina acrilica trasparente. Il risultato è così realistico che chiunque potrebbe pensare che si tratti di pesciolini, tartarughe e polipi veri, che nuotano indisturbati in piccoli recipienti.

La sua ultima creazione è un finto polipo verde. "Il diametro del lavoro è di circa 150 millimetri ed è profondo circa 2 centimetri", ha dichiarato l'artista sul sito "My Modern Metropolis". "Ho scoperto che il passo più difficile è creare la sensazione di profondità, per ottenere un effetto il più possibile realistico".