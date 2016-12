Se Angela Merkel fosse un'alternativa

18:09 - Una solo foto di Angela Merkel che muta grazie ai filtri e agli effetti più usati su Instagram. Un blog di Tumblr ha trasformato la cancelliera tedesca in una vera hipster, tcambiando il suo aspetto e il suo look sobrio per prendersi gioco della donna più potente d’Europa.



Il termine hipster è un neologismo che ha assunto un valore dispregiativo ed indica tutte quelle persone che ostentano un comportamento "pseudo-alternativo", pur essendo in realtà massificati. Il blog vuole forse prendersi gioco della cancelliera tedesca, che negli ultimi mesi ha assunto alcuni temi di sinistra nella sua agenda politica.