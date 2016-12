15 dicembre 2013 SantaCon, le città invase da un'orda di Babbi Natale (la maggior parte "alcolici") Sono decine le città sparse in tutto il mondo che hanno visto le proprie strade invase da un'orda di Babbi Natale, per il cosiddetto SantaCon, convection "no-sense", come la definiscono gli stessi organizzatori, e altamente alcolica... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:23 - San Francisco, New York, ma anche Londra: sono decine le città sparse in tutto il mondo che hanno visto le proprie strade invase da un'orda di Babbi Natale, per il cosiddetto SantaCon, convection "no-sense", come la definiscono gli stessi organizzatori, e altamente alcolica...