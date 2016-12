09:02 - Brutto incidente a pochi giorni da Natale per una coppia russa che si stava recando in montagna per passare le feste. Un alce durante il tragitto ha attraversato la strada scontrandosi frontalmente con l'auto. I passeggeri - come mostrano le immagini - sono stati colti di sorpresa e non sono riusciti a fare manovre per evitarla. Purtroppo per l'animale è stata l'ultima corsa, illesa invece la coppia.