Roma, fanno sesso sul metro BLa foto fa il giro del Web

11:48 - Un vagone della metropolitana semideserto e due che si accoppiano come nulla fosse sui sedilini blu. La metro in questione dovrebbe essere la linea B di Roma e lo scatto che riprende la scena è stato postato sulla pagina Facebook del gruppo "Romafaschifo". La foto è diventata subito virale scatenando una discussione: è vera o si tratta di una bufala montata ad arte per screditare la Capitale?