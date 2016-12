Regno Unito, in arrivo magliette e mutande push-up per uomini

12:02 - Volete un fisico perfetto, ma non avete tempo di andare in palestra, a causa dei troppi impegni? Da oggi è possibile, poichè dopo il push-up per donne, ecco pronto anche il push-up per uomini: pettorali e bicipiti di cotone, il tutto dentro una maglietta. La creazione arriva direttamente dal Regno Unito ed è in vendita online sul sito Funkybod.com, con meno di 30 sterline. Disponibile in tre colori, bianco, nero e grigio, la t-shirt non è l'unico tocco di salvezza per uomini svogliati e ambiziosi: Funkybod infatti, viene in soccorso anche con l'intimo imbottito, per glutei scolpiti assicurati. Insomma, il fisico perfetto è in vendita on-line!