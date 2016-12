Quando i supereroi decidono che "questo matrimonio non s'ha da fare"

11:22 - Vi siete sempre chiesti cosa potrebbe succedere se alla frase "se qualcuno ha qualcosa in contrario a questa unione, parli ora o taccia per sempre", quel qualcuno sbucasse fuori e dicesse quel qualcosa? Ecco, Adam Bohn, sviluppatore di videogiochi della Florida e la promessa moglie Michelle Chang, adesso lo sanno. Adam appassionato di fumetti ha infatti voluto che al suo matrimonio partecipassero tutti i suoi miti che, a quanto pare, non erano proprio entusiasti dell'unione.