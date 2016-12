Tgcom24 >

12:21 - Bufera sui dieci alunni di un liceo americano che sono stati sospesi dopo aver postato su Facebook una foto in cui appariva il preside dell’istituto mentre sembrava stesse strangolando un’alunna. Al centro della vicenda, la Pittsburgh High School in California.

Il dirigente scolastico si è difeso sostenendo che la foto non mostrava la realtà dei fatti e che era dovuto intervenire a seguito di una rissa tra studenti del nono anno. Proprio mentre stava cercando di separare la ragazza è stata scattata l'immagine in cui sembra che il preside la stia strangolando.



La foto è stata poi postata su Facebook e il preside è stato oggetto di numerosi insulti ed è stato accusato di razzismo. Ashley Johnson, la ragazza della foto, dichiara invece che la versione del preside non sia corrispondente alla realtà: “Io non mi stavo azzuffando, ero ferma immobile sul pavimento quando il preside mi ha presa per il collo”.



Ora la ragazza accusa il preside per l’infortunio a causa di cui, sostiene, è costretta a rimanere a letto. Tuttavia un video girato in classe lunedì scorso mostrerebbe l’alunna muoversi senza problemi.