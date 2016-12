27 dicembre 2013 Polo Sud, il viaggio di Maria sulla bici artica La 35enne britannica si è aggiudicata il primato grazie alla sua impresa sfidando le intemperie: ha pedalato per 10 giorni lungo 500 miglia tra neve e ghiaccio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:10 - E' la prima persona a raggiungere il Polo Sud sulla bici artica. La 35enne britannica Maria Leijerstam si è aggiudicato oggi il primato dopo aver pedalato per 10 giorni lungo 500 miglia tra neve e ghiaccio, superando l'americano Daniel Burton e lo spagnolo Juan Menendez Granados.

Non sono mancati gli imprevisti durante l'impresa in condizioni impervie: ha dovuto fare i conti con il sudore che le si congelava negli scarponi, con i cumuli di neve e crepacci trovati lungo il suo cammino. Ma Maria era preparatissima e aveva molto lavorato sul suo metabolismo per poter essere nelle condizioni fisiche ottimali. "Ho dovuto abituare il mio corpo a bruciare grassi e non carboidrati - ha spiegato - a questo scopo mi sono allenata quotidianamente per due o tre ore a stomaco vuoto, per insegnare al mio corpo ad essere più efficiente".