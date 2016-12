Perde la fede matrimoniale, rimane incastrato nel water

20:05 - Cosa non si fa per amore? C’è chi è disposto a tutto, pur di evitare una tirata d’orecchie da parte della propria adorabile moglie. Ma lettere d’amore, serenate alla finestra, viaggi a sorpresa non sono niente in confronto alla prova che ha dovuto affrontare un povero impiegato cinese di Quanzhou, nella provincia cinese dello Fujian. L’unica colpa di Zhang, questo il nome dello sventurato, è stata quella di volersi fare una doccia dopo una giornata di lavoro e di aver appoggiato la fede nuziale nel posto sbagliato. Infatti, quando l’uomo è uscito dalla cabina doccia e ha provato a rimettersi l’anello, questo gli è sfuggito di mano ed è andato a cadere proprio nel gabinetto dell’ufficio. Solo l’amore ha potuto spingere Zhang a infilare, senza esitazione, l’intero braccio nel water. Rimasto poi incastrato nel tubo di scarico.

Sono stati i colleghi a trovarlo nel bagno. Dopo aver provato a liberarlo col sapone, senza risultati, sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco. Salvare Zhang non è stato affatto facile, tanto che i pompieri hanno dovuto segare e trapanare parti del pavimento per poterlo disincastrare dall'imbarazzante posizione.



A conclusione della vicenda, però, non è chiaro se il povero impiegato sia riuscito o meno a recuperare l’anello. Speriamo solo che, prima di tornare a casa dalla donna tanto amata, si sia almeno lavato le mani.