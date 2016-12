Paghi la metà se spegni il telefono L'iniziativa di un ristorante arabo

20:05 - E' l'iniziativa di Jawdat Ibrahim, proprietario del ristorante Abu Ghosh: una missione per far apprrezzare il piacere della conversazione e del buon cibo a tavola.

Nel 2010 , il suo ristorante ha conquistato il Guinness World Record per il più grande piatto di hummus - un enorme intruglio di quattro tonnellate servito su un piatto satellitare. E, curiosià non da poco, l'attività è nata nel 1993 grazie a una vincita da 23 milioni di dollari in una lotteria dello stato dell'Illinois.