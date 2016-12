Opere di Banksy a Parigi, dubbi sull'originalità dei graffiti

12:45 - Dietro al nome di Banksy si cela un alone di mistero, di lui si sa poco, nessuno conosce veramente l'identità dell'artista "figlio" di Basquiat. E ora spuntano anche suoi murales a Parigi e un sito, Banksy-Paris.com, che emula BanksyNewyork, il suo sito ufficiale. Ad annunciare lo sbarco di Banksy nella capitale francese è stato il giornalista David Chapelle, che ha ricevuto una mail con il link del sito "fake". Il sito ufficiale non conferma né smentisce fomentando l'alone di mistero intorno al famoso graffitaro. Dalla rivista d'arte "Les Inrocks" gridano alla "bufala". Il sito in effetti è stato registrato da un certo Nakamura Takehiro. Ma i dubbi restano...