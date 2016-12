Tgcom24 >

Magazine >

Obama, Putin, Merkel e gli altri potenti:<br> i leader del mondo quando avevano 20 anni 2 dicembre 2013 Obama, Putin, Merkel e gli altri potenti:

i leader del mondo quando avevano 20 anni Dalle loro decisioni dipendono le sorti di centinaia di milioni di persone. Chissà se, ai tempi di questi scatti, avrebbero mai immaginato di diventare così importanti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:59 - La giacca di pelle di un ricciolino Barack Obama, l'improbabile maglia dei Bulls del leader nordcoreano Kim Jong-un, la faccia da attore di Cameron e il look militaresco di Netanyahu. Ne è passata di acqua sotto i ponti dagli scatti di queste fotografie che ritraggono gli uomini e le donne più potenti del mondo quando i loro sogni di gloria erano ancora tali. Qualche viso, però, non ha cambiato espressione: Angela Merkel e Vladimir Putin sembravano già avere le idee abbastanza chiare...

C'è anche chi non sembra essere cambiato poi molto... Solo la barba bianca, oggi, svela l'età del presidente iraniano Hassan Rouhani, poco giovanile quando studiava in Scozia. E non è cambiato molto neppure quell'atteggiamento serioso tipico del leader siriano Bashar al-Assad, fotografato mentre, calcolatrice alla mano, preparava uno dei suoi esami della facoltà di medicina.



Come ricorda policymic.com, avere 20 anni oggi non è semplice: tra crisi e disoccupazione il futuro sembra davvero incerto. Chissà se i protagonisti di queste immagini immaginavano cosa il domani avrebbe riservato loro.