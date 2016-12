Tgcom24 >

Ny divisa sul topless, un'attivista: "Perché gli uomini sì e io no?" 12 ottobre 2013

10:38 - Kessica Krigsman è diventata la paladina del topless sempre e dovunque della città di New York. A luglio dell'anno scorso la 24enne stava prendendo il sole a seno nudo nel parco Calvert Vaux quando due poliziotti l'hanno fermata, costretta a rivestirsi e trattenuta in caserma per diverse ore. Peccato che un regolamento comunale permetta la tintarella senza t-shirt. Così la giovane ha fatto causa alla polizia della Grande Mela: "Perché un uomo a torso nudo è socialmente accettato mentre io sono stata trattata come una delinquente? Perché far finta che la legge mi consente di abbronzarmi senza il pezzo superiore del costume e poi questa legge viene ignorata?"