11:26 - Al grido di "sono la dea del treno", una donna, completamente nuda, ha intimato a tutti i passeggeri di abbandonare le carrozze portando scompiglio e ritardi sulla Red Line di Chicago, negli Stati Uniti d'America. E il web è impazzito. Lo scorso sabato, la 31enne si è presentata come mamma l'ha fatta alla stazione Granville, è salita in carrozza, ha chiesto agli altri passeggeri di andarsene e ha tentato di mettersi alla guida del mezzo. La polizia è intervenuta e, dopo una breve colluttazione, l'ha tratta in arresto.