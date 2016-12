New York invasa dai Cosplayer

18:02 - Anche quest’anno, come da otto anni, in occasione del New York Comic Con 2013, la Grande Mela si è trasformata nella meta preferita dei cosplayer statunitensi, gli appassionati di fumetti che amano travestirsi come i loro personaggi preferiti. I partecipanti sono stati circa 125 mila.

Per i cosplayer italiani l'appuntamento è tra poco più di due settimane a Lucca: dal 31 ottobre al 3 novembre la città toscana ospiterà il Lucca Comics & Games, la principale manifestazione italiana dedicata al fumetto, al cosplay e al fantastico.