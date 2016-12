7 dicembre 2013 New York, è Grass-Whoppers mania

13:24 - E' una scommessa tutta proteica quella che ha in mente il ristorante Antojeria la Popular della Grande Mela: e cioè fare in modo che i newyorkesi consumino il panino con gli insetti al posto del classico hamburger. Un esperimento che, a quanto pare, ha suscitato grande interesse. Da quando nel menù è stato inserito il Grass-Whapper (il cui significato evoca le cavallette) il locale che si trova nel quartiere di Soho è stato letteralmente preso d'assalto. In pratica è un hamburger fatto da una combinazione di grilli e queso Chihuahua - un formaggio di latte di mucca - cotto sulla piastra e poi farcito con pomodori, cipolla , lattuga romana. Il nuovo piatto è stato inserito il 25 novembre e da allora è Grass-Whapper mania. "È assurdo - dichiara il proprietario del ristorante - ci sono persone che vengono da tutta la città per provarlo". Da quando è stato introdotto infatti, si è passati da circa 20 panini venduti al giorno fino ad oltre un centinaio. Ma è solo l'inizio della sperimentazione: per il 2014 sembrano essere pronti nuovi piatti a base di formiche, millepiedi e ragni.