12:45 - Una mostra dedicata interamente ai servizi igienici? Bizzarro ma vero, esiste e ha sede in India. I visitatori del Museo dell'igiene di New Delhi possono infatti ammirare un'ampia collezione di "tazze" e bidet presenti nelle abitazioni sin dai tempi più antichi, dal bagno di Luigi XIV a quello da tenda. Le ragioni dell'inaugurazione della mostra sono spiegate sull'homepage del Museo: "I gabinetti sono parte della storia dell’igiene umano e rappresentano un capitolo importante del percorso dell’uomo verso la civilizzazione".



L'originale mostra ha suscitato molte polemiche ma non si può negare che desti anche una certa curiosità. Ecco le immagini.