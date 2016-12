Tgcom24 >

Nel Wiltshire la casa degli hobbit:<br>è la dimora di campagna di un 68enne 11 novembre 2013

E' stata costruita interamente a mano da Colin Stokes, che per realizzarla ha impiegato 11 anni

12:18 - Gli hobbit vivono in Gran Bretagna, tra le montagne del Wiltshire. Lì, infatti, il fotografo Dan Circa ha trovato la loro casa, immortalandola da ogni angolatura. In realtà si tratta semplicemente di un cottage di campagna con annesso ricovero per le pecore, costruito interamente a mano dal 68enne Colin Stokes, che ha acquistato la proprietà del terreno negli anni Ottanta e ha impiegato 11 anni per realizzare la struttura.