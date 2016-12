Tgcom24 >

Negli Usa il superbebè Joel Brandon:<br>quando è nato pesava oltre 6 chili 1 novembre 2013

A quattro mesi di vita ha già superato i 10 chili di peso: per il pediatra diventerà "un bel ragazzone"

08:05 - Si chiama Joel Brandon, e appena nato ha già stabilito un record: al momento del parto, il 9 maggio, pesava ben 6 chili e 350 grammi. Nonostante il suo peso non sia da primato assoluto (George King, nato a febbraio, in Gran Bretagna, pesava addirittura 7 chili), Joel è senza dubbio il bambino più grosso nato negli Stati Uniti nel 2013.

Durante l'ultima ecografia preparto, la madre, Sara Brandon, era stata avvisata che il bebè sarebbe stato parecchio grosso, ma in quel momento il peso era di poco meno di 5 chili. Per farlo venire alla luce è stato comunque necessario il parto cesareo ì. "Quando è nato e l'hanno messo sulla bilancia, ho letto 6 chili e 350 grammi e sono rimasta scioccata", ha raccontato la donna.



La donna scherza anche sul fatto che, a quanto pare, non riesce ad avere figli di peso normale: le primogenite, due gemelline che ora hanno due anni, al momento della nascita erano molto piccole e pesavano solo un chilo e 800 grammi. "Ora Joel indossa gli stessi pannolini delle sorelle - racconta la madre - perché quelli per la sua età sono decisamente troppo piccoli": il bebè, alla visita dei quattro mesi, pesava infatti già poco meno di dieci chili e mezzo, tanto che il pediatra l'ha posizionato sul 150esimo percentili. Tranquillizzando però la mamma, alla quale ha spiegato che la crescita procede regolarmente, e che con tutta probabilità Joel sarà semplicemente un bel ragazzone.