31 dicembre 2013 Negativi custoditi un secolo nel ghiaccio:

Opera del fotografo Spencer-Smith della Ross Sea Party, la squadra incaricata dell'approvvigionamento delle capanne utilizzate dall'esploratore Sir Shackleton

08:36 - Alcuni restauratori neozelandesi della Antartide Heritage Trust hanno trovato dei negativi non sviluppati all'interno di una capanna di esplorazione in Antartide, custoditi in un blocco di ghiaccio. Le foto sono state scattate probabilmente dal fotografo Arnold Patrick Spencer-Smith nel lontano 1917, nell’era dell’esplorazione antartica. Il fotografo faceva infatti parte della Ross Sea Party, la squadra incaricata dell’approvvigionamento delle capanne utilizzate dall’esploratore Sir Ernest Shackleton. I negativi sono stati delicatamente rimossi dal ghiaccio e poi sviluppati. Le immagini che ne sono scaturite sono una rara testimonianza dell’epoca delle esplorazioni antartiche.