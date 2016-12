Nasa, "Canyon di fuoco" sul sole: un vero e proprio spettacolo spaziale

12:11 - A fine settembre l'esplosione di un filamento magnetico ha creato una sorta di canale sul Sole, ripreso dalla sonda Sdo. La Nasa, allora, ha combinato i dati in diverse lunghezze d'onda ripresi in due giorni per creare una spettacolare animazione.

Un video come ricordo - Se avete bisogno di immortalare anche nella vostra mente quest'immagine non perdetevi il video che la Nasa ha rilasciato. Definito "canyon di fuoco", questo fenomeno, è stato registrato dal 29 e 30 settembre, quando l'espulsione di massa coronale è esplosa in direzione della Terra a circa 530 miglia al secondo.