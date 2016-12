Tgcom24 >

Mr Facebook ha guadagnato 2 miliardi e 200 milioni di dollari nel 2012 25 ottobre 2013





18:03 - Pubblicato uno studio di GMI sui compensi degli amministratori delegati americani più ricchi. Lo scorso anno due di loro hanno superato la cifra record di un miliardo di dollari. Sono Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e Richard D. Kinder, amministratore delegato della compagnia americana Kinder Morgan. Secondo la classifica Gmi sui 10 manager più pagati del mondo, ci sono 9 top manager che hanno guadagnato più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, ecco gli stipendi:





Mark Zuckerberg (Facebook) $2,278,668,214



Richard D. Kinder (Kinder Morgan, Inc) $1,116,685,089



Mel Karmazin (Sirius XM Radio Inc) $255,355,676



Gregory B. Maffei (Liberty Media Corporation) $254,890,638



Timothy D. Cook (Apple Inc)$143,828,867



Edward W. Stack (Dick’s Sporting Goods, Inc.) $142,052,496



Howard Schultz (Starbucks Corporation) $117,562,601



Marc Benioff (Salesforce.com, inc.) $109,544,875



Frank J. Coyne (Verisk Analytics, Inc.) $100,432,117