12 dicembre 2013 Mobilita il web per cercare ragazza: ma lei cancella ogni suo contatto Dopo essersi conosciuti ad una festa di Capodanno, un giovane della Nuova Zelanda ha impiegato un anno per cercare una ragazza di Washington. Ma, una volta trovata, lei ha fatto sparire ogni suo account

10:39 - Sembrerebbe una vera e propria fiaba, ma è una storia vera e, per di più, non ha un lieto fine. Il protagonista è un ragazzo di Wellington, Reese McKee, che, dopo aver incontrato una ragazza di Washington ad una festa di Capodanno dell’anno scorso ad Hong Kong, se ne è innamorato alla follia. Fin qui tutto normale se non fosse che, al termine del party, la giovane, dopo avergli rivelato di chiamarsi Katie, lo ha lasciato con una sua fotografia e con la seguente parola “Trovami”.

Il giovane 25enne ha chiesto allora aiuto al popolo di internet per rintracciare Katie, guadagnando migliaia di seguaci attratti dalla sua storia, ma la ricerca sembrava essere davvero disperata: “Facebook mi stava sfuggendo proprio di mano – ha dichiarato il ragazzo – poiché i miei “fan” stavano cercando tra tutte le Katie di Washington, ma ogni volta che sembrava potesse essere lei puntualmente era un’altra persona.”

Ma passato quasi un anno, quando ogni speranza era ormai svanita e quando l’obiettivo prefissato sembrava non essere stato raggiunto, ecco qui la grande ed inaspettata sorpresa: finalmente Katie viene rintracciata. Ma ahimè, il finale della storia è davvero triste: la ragazza infatti cancella immediatamente il suo profilo Facebook ed ogni suo account di altri social media. Il giovane Reese però in cuor suo spera ancora di poterla trovare per dirle grazie, perché, come lui stesso ha affermato “il 2013 è stato un anno che gli ha cambiato la vita e tutto è cominciato quella notte”.