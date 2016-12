Miss Mondo 2013 è Megan Young

17:27 - Miss Filippine, Megan Young, è stata incoronata Miss Mondo 2013 a Bali, in Indonesia, nel corso di una cerimonia blindata, per via delle proteste dei fondamentalisti islamici del gruppo Fpi, che hanno definito l'evento "pornografico" costringendo gli organizzatori a spostare la l'evento previsto nella capitale Jakarta. Megan Young, la ventitreenne filippina appena eletta Miss Mondo, è nata negli Stati Uniti e sogna di diventare regista. Per il momento studia cinema e si definisce una "persona ambiziosa". Adora i romanzi di Harry Potter e i videogiochi.