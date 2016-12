Milano, il cappuccino è da record

16:40 - Una tazza da 4.250 litri di capienza, con 800 litri di caffé e 3.500 di latte. E' il cappuccino più grande del mondo, realizzato a Host 2013, la fiera dell'ospitalità professionale, tenutasi a Milano. Per preparare il cappuccino da record ci sono volute oltre dieci ore di lavoro, dalle 3 di notte alle 13, di 33 baristi. Il primato è stato certificato da un giudice del Guinness World Records di Londra.



Quello del cappuccino non è l'unico primato che potrà vantare Host 2013: numeri da record infatti anche per la pizza dolce più grande del mondo. Realizzata dai Record Pizza Man è grande 14,20 metri quadrati e lunga 24 metri. Per realizzarla sono stati utilizzati 600 chili di impasto, 300 chili di farcitura, di cui 150 di ricotta e 150 di crema di pistacchi di Bronte.